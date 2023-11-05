FACUA informa
Boletín semanal número 784
05/11/2023
FACUA Cádiz conmemora el 40 aniversario de su fundación
El penúltimo timo telefónico: simulan ser tu compañía para darte un descuento de una falsa "marca blanca"
La Fundación FACUA participa en una mesa redonda en el Congreso Carmona VIII: Mujer y Derechos Humanos
FACUA denuncia a la Agencia Negociadora del Alquiler por imponer al inquilino el pago de servicios
Si han cancelado tu vuelo a causa del temporal, tienes derecho a reclamar a las aerolíneas
FACUA Madrid pide al Gobierno de Díaz Ayuso mayor dotación de medios para los centros educativos públicos
FACUA Sevilla imparte dos formaciones sobre contratación de seguros
Alertan de un error en el airbarg del Audi Q4 que puede provocar que no funcione en caso de accidente
FACUA exige controles en las fiestas de Halloween para garantizar la seguridad de los asistentes
FACUA alerta de la orden de retirada de 38 productos relacionados con las fiestas de Halloween
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que revele los nombres de los tres locales de ocio precintados
FACUA Sevilla imparte dos formaciones sobre consumo responsable y bonos sociales para suministros básicos
El 52% de los alimentos con el IVA rebajado ya son más caros que cuando entró en vigor la medida
FACUA Euskadi denuncia que se deriven pacientes a la sanidad privada y no se refuerce la pública
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