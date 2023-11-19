FACUA informa

Boletín semanal número 786
19/11/2023

FACUA Castilla y León alerta del estado de deterioro del centro de salud Arturo Eyries de Valladolid

FACUA Sevilla imparte una charla en Osuna sobre el suministro eléctrico

FACUA Asturias mantiene una reunión con la Concejalía de Consumo del Ayuntamiento de Avilés

Mapfre indemniza con 1.500 euros a una socia de FACUA por los daños que sufrió su vehículo

FACUA alerta del 'bluesnarfing', el robo de datos a través del 'bluetooth'

FACUA Extremadura expone sus reivindicaciones en materia de consumo a Unidas por Extremadura, PP y PSOE

FACUA Sevilla pide compensaciones por los días en los que el agua de Lora del Río no fue potable

FACUA denuncia a Alquiler Seguro por imponer a los inquilinos el pago de servicios

FACUA Madrid presenta al concejal de Consumo de Alcorcón sus propuestas en materia de consumo

FACUA denuncia a Eroski por incumplir su promesa de ofrecer "el precio más bajo" en La cesta que enamora

FACUA Catalunya imparte una charla a pensionistas sobre sus derechos como consumidores

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