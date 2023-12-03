FACUA informa
Boletín semanal número 788
03/12/2023
FACUA Castilla y León denuncia el riesgo del tren Medina del Campo-Valladolid por superar el aforo máximo
Caso Iberdrola: FACUA rechaza los argumentos de los acusados y mantiene su petición de 3 años de prisión
FACUA Málaga llama a la movilización contra la subida del recibo del agua en la ciudad
Viaje con bonobús en los buses urbanos: de 1,14 euros en Barcelona a la gratuidad en Mérida y Palma
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre el uso de los acumuladores eléctricos
FACUA Andalucía critica el abandono y desprotección de los consumidores en los Presupuestos para 2024
FACUA Madrid celebra un taller sobre el movimiento consumerista a afiliados a CCOO
FACUA Málaga imparte dos sesiones formativas sobre los derechos de los usuarios en el sector turístico
FACUA Catalunya organiza una charla sobre consumo a pensionistas de CCOO en Vilafranca del Penedés
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