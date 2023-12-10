FACUA informa
Boletín semanal número 789
10/12/2023
Decathlon retira un arnés de escalada marca Petzl por un defecto en el sistema de sujeción
FACUA Catalunya exige a la Generalitat una alternativa al cierre de la residencia de mayores de Reus
FACUA Cádiz pide explicaciones sobre el homenaje a la bandera del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda
FACUA Madrid recibe a representantes de la organización de consumidores chilena Conadecus
FACUA Jaén celebra el 40 aniversario de su fundación
Subida de precios en noviembre: Ya se han encarecido el 54% de los alimentos con el IVA rebajado
Yelmo Cines, multada con 30.000 euros tras la denuncia de FACUA Euskadi por impedir entrar con alimentos
FACUA Madrid se reúne con las directoras generales de Consumo del Ayuntamiento y de la Comunidad
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