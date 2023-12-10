FACUA informa

Boletín semanal número 789
10/12/2023

Decathlon retira un arnés de escalada marca Petzl por un defecto en el sistema de sujeción

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FACUA Cádiz pide explicaciones sobre el homenaje a la bandera del Distrito Bahía de Cádiz-La Janda

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FACUA Jaén celebra el 40 aniversario de su fundación

Subida de precios en noviembre: Ya se han encarecido el 54% de los alimentos con el IVA rebajado

Yelmo Cines, multada con 30.000 euros tras la denuncia de FACUA Euskadi por impedir entrar con alimentos

FACUA Madrid se reúne con las directoras generales de Consumo del Ayuntamiento y de la Comunidad

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