FACUA informa
Boletín semanal número 792
31/12/2023
El 53% de los precios de los alimentos con el IVA rebajado han subido con respecto a enero
Sin acuerdo en Iberia: estos son tus derechos si te ves afectado por la huelga de trabajadores de tierra
FACUA lanza una app con inteligencia artificial para asesorar a los consumidores sobre sus derechos
Bonos de transporte bonificados: la mejor opción para ahorrar al moverse por Sevilla, según un estudio de FACUA
FACUA Madrid imparte un taller sobre la historia de la organización dentro del movimiento consumerista
Plus Ultra Seguros indemniza con casi 30.000 euros a un socio de FACUA Jaén por daños en su vivienda
FACUA considera insuficiente e ineficaz la rebaja del IVA en alimentos básicos que prorrogará el Gobierno
FACUA Castilla y León denuncia el nulo apoyo del gobierno autonómico a las asociaciones de consumidores
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