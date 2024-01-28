FACUA informa
Boletín semanal número 796
28/01/2024
La justicia europea resuelve que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios comienza cuando se conoce su abusividad
FACUA asesora a los ucranianos residentes en España sobre sus derechos como consumidores
FACUA Sevilla te informa dónde, cuándo y cómo reclamar
FACUA Euskadi exige a Renfe el cumplimiento de los horarios de los trenes en la estación de Legazpi
¿Problemas con el taller de reparación de tu vehículo? FACUA Sevilla te informa acerca de tus derechos
FACUA Asturias pide actuaciones urgentes para aliviar el colapso que sufren las estaciones de ITV de la comunidad
Los alimentos se encarecen hasta un 875% del campo al supermercado
FACUA denuncia a la Xunta de Galicia y a la empresa alimentaria Gadisa por el tratamiento de datos de usuarios sin su consentimiento
FACUA Andalucía reclama medidas contundentes para paliar el grave problema de la sequía y de lucha contra el cambio climático
FACUA Sevilla te informa sobre cómo puedes reclamar las prácticas irregulares de bares y restaurantes
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