FACUA informa

Boletín semanal número 801
03/03/2024

FACUA reclama al Gobierno que apruebe un IVA reducido para la electricidad de forma permanente

Concurso de acreedores: el plazo para comunicar el crédito de los afectados por el cierre de Habitat finaliza este 2 de marzo

FACUA Extremadura denuncia la falta de soluciones a los continuos cortes de luz en la barriada de Tulio en Badajoz

FACUA imparte cuatro formaciones a ucranianos residentes en España sobre sus derechos como consumidores en la Unión Europea

MonoLoco: FACUA critica que el Ayuntamiento de Valladolid patrocine un festival que vende entradas sin informar de los artistas invitados

FACUA insta a las comunidades autónomas a declarar zonas tensionadas y aplicar el índice de precios de referencia de los alquileres

Plazos de respuesta excesivos y sin indemnizaciones por incumplirlos: FACUA critica las carencias de la futura ley de atención al cliente

FACUA Sevilla te informa sobre digitalización del sector bancario y sus peligros

FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre derechos básicos en el alquiler de viviendas

FACUA Sevilla expresa su rechazo y preocupación ante el cierre de la Plaza de España y el cobro de entrada a turistas

FACUA Andalucía reprocha a la Junta su incapacidad para asumir los graves problemas de la sanidad pública andaluza

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