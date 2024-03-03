FACUA informa
Boletín semanal número 801
03/03/2024
FACUA reclama al Gobierno que apruebe un IVA reducido para la electricidad de forma permanente
Concurso de acreedores: el plazo para comunicar el crédito de los afectados por el cierre de Habitat finaliza este 2 de marzo
FACUA Extremadura denuncia la falta de soluciones a los continuos cortes de luz en la barriada de Tulio en Badajoz
FACUA imparte cuatro formaciones a ucranianos residentes en España sobre sus derechos como consumidores en la Unión Europea
MonoLoco: FACUA critica que el Ayuntamiento de Valladolid patrocine un festival que vende entradas sin informar de los artistas invitados
FACUA insta a las comunidades autónomas a declarar zonas tensionadas y aplicar el índice de precios de referencia de los alquileres
Plazos de respuesta excesivos y sin indemnizaciones por incumplirlos: FACUA critica las carencias de la futura ley de atención al cliente
FACUA Sevilla te informa sobre digitalización del sector bancario y sus peligros
FACUA Madrid imparte un taller 'online' sobre derechos básicos en el alquiler de viviendas
FACUA Sevilla expresa su rechazo y preocupación ante el cierre de la Plaza de España y el cobro de entrada a turistas
FACUA Andalucía reprocha a la Junta su incapacidad para asumir los graves problemas de la sanidad pública andaluza
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