FACUA informa

Boletín semanal número 804
24/03/2024

FACUA denuncia a Easyjet y Transavia por imponer a los usuarios el pago de un extra por garantizar que no pierden sus vuelos con escala

FACUA considera desproporcionado el bloqueo cautelar de Telegram por alojar sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor

FACUA Andalucía reafirma su defensa de la educación pública frente a la propuesta de establecer dos nuevas universidades privadas en Málaga

Tras las denuncias de FACUA Sevilla y varios usuarios por la reventa ilegal, suspenden la adjudicación de dos palcos de la Carrera Oficial

FACUA Sevilla imparte una charla sobre suministros básicos en Lebrija

FACUA CV imparte una charla en la Universidad Católica de Valencia sobre su labor como asociación de consumidores

FACUA Málaga insta al Ayuntamiento a paralizar la subida de las tarifas del agua en la ciudad

FACUA Madrid logra que una jueza anule un préstamo de Cetelem para un tratamiento en Dentix que nunca se finalizó

FACUA Madrid se reúne con el PSOE en el Ayuntamiento de la capital para trasladar sus propuestas en vivienda, consumo y participación social

FACUA Sevilla te aconseja sobre el uso de las nuevas tecnologías

FACUA Cádiz advierte de que la nueva tasa de basura de los municipios del Campo de Gibraltar no puede aplicarse de forma retroactiva

Francia y Finlandia emiten dos alertas tras detectar niveles elevados de pesticidas en calabacines y pimientos amarillos españoles

El Patronato de la Fundación FACUA analiza su actividad en 2023 y presenta sus propuestas para 2024

FACUA Andalucía participa en la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social

FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que investigue una decena de anuncios de reventa de sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa

La bombona de butano sube otro 5% y ya alcanza los 16,67 euros

FACUA Sevilla imparte una charla sobre digitalización del sector bancario

FACUA Madrid participa en unas jornadas sobre transformación digital y transición energéticas organizadas por la Dirección General Consumo

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