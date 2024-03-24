FACUA informa
Boletín semanal número 804
24/03/2024
FACUA denuncia a Easyjet y Transavia por imponer a los usuarios el pago de un extra por garantizar que no pierden sus vuelos con escala
FACUA considera desproporcionado el bloqueo cautelar de Telegram por alojar sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor
FACUA Andalucía reafirma su defensa de la educación pública frente a la propuesta de establecer dos nuevas universidades privadas en Málaga
Tras las denuncias de FACUA Sevilla y varios usuarios por la reventa ilegal, suspenden la adjudicación de dos palcos de la Carrera Oficial
FACUA Sevilla imparte una charla sobre suministros básicos en Lebrija
FACUA CV imparte una charla en la Universidad Católica de Valencia sobre su labor como asociación de consumidores
FACUA Málaga insta al Ayuntamiento a paralizar la subida de las tarifas del agua en la ciudad
FACUA Madrid logra que una jueza anule un préstamo de Cetelem para un tratamiento en Dentix que nunca se finalizó
FACUA Madrid se reúne con el PSOE en el Ayuntamiento de la capital para trasladar sus propuestas en vivienda, consumo y participación social
FACUA Sevilla te aconseja sobre el uso de las nuevas tecnologías
FACUA Cádiz advierte de que la nueva tasa de basura de los municipios del Campo de Gibraltar no puede aplicarse de forma retroactiva
Francia y Finlandia emiten dos alertas tras detectar niveles elevados de pesticidas en calabacines y pimientos amarillos españoles
El Patronato de la Fundación FACUA analiza su actividad en 2023 y presenta sus propuestas para 2024
FACUA Andalucía participa en la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social
FACUA Sevilla pide al Ayuntamiento que investigue una decena de anuncios de reventa de sillas de la Carrera Oficial de la Semana Santa
La bombona de butano sube otro 5% y ya alcanza los 16,67 euros
FACUA Sevilla imparte una charla sobre digitalización del sector bancario
FACUA Madrid participa en unas jornadas sobre transformación digital y transición energéticas organizadas por la Dirección General Consumo
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