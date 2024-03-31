FACUA informa

Boletín semanal número 805
31/03/2024

La CHG tramita darle a Mina Los Frailes el agua equivalente a 26 veces el consumo anual de toda la población de Aznalcóllar

FACUA Sevilla te aconseja sobre las compras en rebajas

FACUA Andalucía participa en una jornada técnica de la Mesa Social del Agua para debatir sobre abastecimiento, turismo y regadío en Málaga

La Fundación FACUA inicia el Programa de Mentorías del Plan de Formación 2024

Tras las críticas, Pedraz anula la orden de bloqueo de Telegram por ser "excesivo y no proporcional"

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos