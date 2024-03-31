FACUA informa
Boletín semanal número 805
31/03/2024
La CHG tramita darle a Mina Los Frailes el agua equivalente a 26 veces el consumo anual de toda la población de Aznalcóllar
FACUA Sevilla te aconseja sobre las compras en rebajas
FACUA Andalucía participa en una jornada técnica de la Mesa Social del Agua para debatir sobre abastecimiento, turismo y regadío en Málaga
La Fundación FACUA inicia el Programa de Mentorías del Plan de Formación 2024
Tras las críticas, Pedraz anula la orden de bloqueo de Telegram por ser "excesivo y no proporcional"
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio