FACUA informa
Boletín semanal número 806
07/04/2024
FACUA denuncia al festival Festial! por prohibir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA Catalunya imparte una charla sobre consumo sostenible y responsable
FACUA Sevilla participa en la XV Mesa de Accesibilidad Miguel Ramón García de Cocemfe Sevilla
Alertan de la presencia de residuos de pesticida por encima de lo permitido en melones procedentes de Marruecos
Cebollas (14,0%), uvas (9,6%) y manzanas fuji (9,2%), los alimentos con el IVA rebajado con las mayores subidas mensuales en marzo
FACUA Andalucía denuncia en Antifraude el fichaje del ex viceconsejero de Salud por parte de Asisa por incompatibilidades
FACUA Euskadi insta al Servicio Vasco de Salud a solucionar de forma urgente sus numerosas deficiencias
FACUA Andalucía apoya las movilizaciones en defensa de la Sanidad Pública con motivo del Día Mundial de la Salud
Tras la denuncia de FACUA, Cataluña abre expediente sancionador a Lidl por publicidad engañosa al ofertar descuentos falsos en sus productos
FACUA Sevilla denuncia al Athletic de Bilbao por no permitir el pago en efectivo en su evento previo a la final de la Copa del Rey
FACUA llama a las comunidades autónomas a adoptar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo
FACUA denuncia a Pablo Motos por la promoción de un tratamiento seudomilagroso contra el envejecimiento y el estrés
FACUA Madrid denuncia la insensibilidad de la CAM con los familiares de los ancianos fallecidos en residencias y exige que no les cobre
La subida del IVA en el gas encarecerá la factura 4 euros mensuales al usuario medio con calefacción
La Fundación FACUA participa en la Asamblea General de la Asociación de Fundaciones Andaluzas
La AEPD multa a Digi con 200.000 euros por permitir el duplicado de la tarjeta SIM de una socia de FACUA a la que suplantaron su identidad
FACUA lamenta que Consumo cierre el expediente sancionador a aerolíneas que no facilitaban teléfonos gratuitos perdonándoles las multas
Los afectados por los apagones de luz en Tarifa pueden reclamar daños y perjuicios, recuerda FACUA Cádiz
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