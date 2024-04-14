FACUA informa
Boletín semanal número 807
14/04/2024
Alertan de la presencia de toxinas procedentes de hongos por encima del límite permitido en almendras con origen en Estados Unidos
FACUA Cádiz organiza dos talleres para informar sobre los alquileres de viviendas
FACUA Granada asesora a los afectados por el cierre de la clínica de depilación láser Lenus
FACUA lamenta que el Gobierno invite a los promotores privados a hacer "negocio" con la vivienda pública
Que no te la cuelen "por ser Feria"
FACUA pide modificar la Ley del Juego tras anular el Supremo varios puntos relacionados con la publicidad
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FACUA Extremadura participa en una conferencia sobre el sector primario extremeño
FACUA insta al Servicio Aragonés de Salud a aumentar el número de profesionales en medicina patológica de la comunidad
FACUA denuncia a la promotora de los conciertos de AC/DC en Sevilla por imponer el pago de hasta 20 euros como gastos de gestión
FACUA Euskadi logra que Bosch devuelva a un usuario 1.000 euros de una lavadora comprada hace 5 años por sus reiteradas averías
FACUA Asturias pide explicaciones al Ayuntamiento de Avilés tras los problemas de calidad del agua registrados en el municipio
FACUA Andalucía advierte de que la escasez de agua es estructural y no se alivia con unas pocas semanas de lluvia
FACUA Cádiz celebra dos formaciones para informar sobre los gastos de hipoteca y cómo reclamar su devolución
La presidenta de FACUA Madrid critica en la Asamblea que el Gobierno autonómico no haya declarado aún zonas tensionadas de alquiler
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