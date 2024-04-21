FACUA informa

Boletín semanal número 808
21/04/2024

FACUA Madrid denuncia las numerosas carencias de las residencias de mayores de la Comunidad

FACUA Asturias se reúne con el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón

FACUA Madrid imparte un taller formativo sobre el funcionamiento de la asociación a estudiantes de servicios de atención al consumidor

FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de la capital a implantar mejoras en el sistema de carril bici

FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Olivenza a garantizar que su agua sea apta para el consumo tras la detección de un plaguicida

El embajador de Cuba visita las sedes de FACUA y su Fundación

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