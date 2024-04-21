FACUA informa
Boletín semanal número 808
21/04/2024
FACUA Madrid denuncia las numerosas carencias de las residencias de mayores de la Comunidad
FACUA Asturias se reúne con el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Gijón
FACUA Madrid imparte un taller formativo sobre el funcionamiento de la asociación a estudiantes de servicios de atención al consumidor
FACUA Madrid insta al Ayuntamiento de la capital a implantar mejoras en el sistema de carril bici
FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Olivenza a garantizar que su agua sea apta para el consumo tras la detección de un plaguicida
El embajador de Cuba visita las sedes de FACUA y su Fundación
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio