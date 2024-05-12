FACUA informa

Boletín semanal número 811
12/05/2024

FACUA denuncia a Equifax ante la AEPD por poner trabas a los usuarios que quieren saber si están incluidos en su fichero de morosos Asnef

Rocío Algeciras, reelegida presidenta de FACUA Sevilla

FACUA Cádiz realiza dos talleres formativos sobre los fraudes en el sector bancario

FACUA Málaga renueva su Junta Directiva con Lola García reelegida como presidenta

FACUA denuncia al festival Warm Up por quedarse con el dinero no consumido de las pulseras 'cashless'

El delegado territorial de FACUA en Baleares se reúne con el director general de Consumo de las islas

FACUA Andalucía considera irrisoria la multa de 600.000 de la Junta a E-distribución por paralizar la emisión de facturas durante meses

FACUA denuncia a ING Direct, Santander, BBVA y Caja Rural por no informar en sus webs sobre los métodos de reclamación en Andalucía

FACUA Euskadi denuncia que las obras del nuevo edificio de la escuela de cocina Basque Culinary Center no cumplen las condiciones exigibles

FACUA Madrid celebra su 17ª Asamblea General de Socios

FACUA Córdoba celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Comunidad Valenciana insta a la empresa pública Sitval a solucionar los graves retrasos en las citas para las ITV de vehículos

FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros que solucione los problemas en la potabilidad del agua del municipio

Víctor Muñoz, reelegido presidente de FACUA Galicia

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