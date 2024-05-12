FACUA informa
Boletín semanal número 811
12/05/2024
FACUA denuncia a Equifax ante la AEPD por poner trabas a los usuarios que quieren saber si están incluidos en su fichero de morosos Asnef
Rocío Algeciras, reelegida presidenta de FACUA Sevilla
FACUA Cádiz realiza dos talleres formativos sobre los fraudes en el sector bancario
FACUA Málaga renueva su Junta Directiva con Lola García reelegida como presidenta
FACUA denuncia al festival Warm Up por quedarse con el dinero no consumido de las pulseras 'cashless'
El delegado territorial de FACUA en Baleares se reúne con el director general de Consumo de las islas
FACUA Andalucía considera irrisoria la multa de 600.000 de la Junta a E-distribución por paralizar la emisión de facturas durante meses
FACUA denuncia a ING Direct, Santander, BBVA y Caja Rural por no informar en sus webs sobre los métodos de reclamación en Andalucía
FACUA Euskadi denuncia que las obras del nuevo edificio de la escuela de cocina Basque Culinary Center no cumplen las condiciones exigibles
FACUA Madrid celebra su 17ª Asamblea General de Socios
FACUA Córdoba celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Comunidad Valenciana insta a la empresa pública Sitval a solucionar los graves retrasos en las citas para las ITV de vehículos
FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Villafranca de los Barros que solucione los problemas en la potabilidad del agua del municipio
Víctor Muñoz, reelegido presidente de FACUA Galicia
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