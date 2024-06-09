FACUA informa
Boletín semanal número 815
09/06/2024
Tras la denuncia de FACUA, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se querella contra Naturgy por delito contra el mercado y los consumidores
FACUA Cádiz manifiesta su apoyo a María Muñoz, vecina del barrio del Pópulo a la que pretenden desahuciar de su vivienda
FACUA advierte a los usuarios de Instagram y Facebook de que sus contenidos personales servirán para entrenar a la IA de Meta
La Mesa Social del Agua de Andalucía se opone a la venta de agua desde el Altiplano de Granada a Almería mediante acuerdos privados
Rubén Sánchez, reconocido con el Premio Ones Mediterrània por su trayectoria en defensa de los derechos de los consumidores
Los afectados por un fallo de seguridad en los airbags de los Citroën C3 y DS3 pueden reclamar daños y perjuicios
FACUA valora positivamente que Consumo prohíba el acceso de menores a las cajas de botín de videojuegos
FACUA logra que Iryo indemnice a una socia con 200 euros por los gastos que sufrió al cancelarse por una DANA su tren Madrid-Sevilla
La multa de Consumo a Ryanair por el recargo del equipaje de mano y otras irregularidades supera los 100 millones de euros
La AEPD resuelve que el ayuntamiento denunciado por FACUA tras publicar en Facebook datos de miembros de mesas electorales vulneró la ley
FACUA Euskadi insta al Ayuntamiento de Irún a arreglar el ascensor del parking público Pio XII
FACUA señala que los aficionados que no pudieron acudir a la final de la Champions por una avería del avión pueden pedir compensaciones
FACUA Catalunya imparte un curso sobre atención al consumidor a alumnos del Institut Forma't
FACUA lanza una plataforma de afectados por el cobro ilegal del equipaje de mano y otras irregularidades del sector aéreo
El Ayuntamiento de Sevilla sanciona al Sonoria Festival con una ridícula multa de 2.000 euros pese a las numerosas infracciones cometidas
FACUA Andalucía exige a la Junta que cumpla su promesa y ofrezca wifi y televisión gratuita en todos los hospitales andaluces
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