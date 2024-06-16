FACUA informa
Boletín semanal número 816
16/06/2024
FACUA detecta diferencias de hasta el 91% en los precios del aceite de girasol, aunque son idénticos en casi todas las marcas blancas
FACUA Almería celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Granada celebra su Asamblea General de Socios
FACUA considera inaceptable que Renfe reduzca su compromiso de puntualidad en lugar de mejorar la calidad del servicio
FACUA Euskadi insta a agilizar las obras en el túnel de Loiola para evitar más retrasos e interrupciones en la línea de tren Donosti-Hernani
Andalucía zanja su primera multa a una inmobiliaria por cobrar comisiones a inquilinos con menos de lo que ingresa por alquilar un piso
FACUA Granada imparte una formación a afiliados de CCOO sobre los derechos de los usuarios ante viajes vacacionales
FACUA considera insuficiente la prórroga de la rebaja del IVA en alimentos básicos y exige al Gobierno la fijación de precios máximos
FACUA Andalucía acusa a la Junta de falta de previsión: en verano habrá un 16% menos de sanitarios que el año pasado
FACUA Sevilla muestra su apoyo a los estudiantes de la acampada propalestina desalojados con violencia por la Policía Nacional
FACUA Madrid denuncia la falta de personal suficiente en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor de la capital
FACUA Sevilla imparte una charla en el Centro de Educación Permanente Valdés Leal sobre digitalización en el sector bancario
FACUA Huelva insta al Ayuntamiento y a Adif a la construcción de un aparcamiento público junto a la estación de tren
La Fundación FACUA participa en la asamblea general de la Asociación Española de Fundaciones
FACUA Sevilla organiza una charla en la sede de Cruz Roja sobre protección de los derechos de los consumidores
FACUA Euskadi insta al Servicio Vasco de Salud a solucionar de forma urgente el desabastecimiento de medicamentos en farmacias
FACUA Sevilla exige a la empresa Damas una revisión urgente de la flota tras el incendio del bus de la línea Sevilla-Castilblanco
Nueva ridícula multa a un festival: El Ayuntamiento de Madrid impone tan sólo 3.000 euros de sanción al Jardín de las Delicias
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