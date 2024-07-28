FACUA informa
Boletín semanal número 822
28/07/2024
FACUA detecta diferencias de hasta 4,67 euros por litro en un mismo aceite de oliva y supermercado en función de la ciudad donde se compre
Caos en la red ferroviaria de Francia: los afectados por cancelaciones tienen derecho a comida y alojamiento en hotel si lo necesitan
FACUA Sevilla critica el planteamiento del Ayuntamiento de una tasa turística diseñada por y para los operadores turísticos
FACUA Andalucía denuncia su exclusión del acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional
FACUA Asturias participa en la constitución del Consejo Sectorial de Consumo de Gijón
FACUA Andalucía denuncia el impacto acústico y medioambiental del Dreambeach Festival tras su cambio de ubicación a Retamar-El Toyo
Un ultraderechista, condenado a indemnizar con 30.000 euros al secretario general de FACUA por inventar que es cocainómano
FACUA alerta de la entrada en concurso de acreedores de los centros de depilación Único
Manzanas golden (13%), naranjas (6%) y peras conferencia (3%), los alimentos con el IVA rebajado con las mayores subidas mensuales en julio
FACUA Madrid y otras organizaciones sociales consiguen que se apruebe la licitación de un centro de mayores en el barrio de Las Rosas
FACUA Extremadura exige al Ayuntamiento de Guadajira garantizar el abastecimiento de agua en los hogares
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