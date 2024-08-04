FACUA informa
Boletín semanal número 823
04/08/2024
Retiran del mercado los juegos Miniverse Make It Mini de la marca MGA Entertainment por contener resinas líquidas peligrosas para la salud
FACUA reclama la creación de más plazas de aparcamiento para movilidad reducida en la estación de Zaragoza-Delicias
La Junta niega a FACUA Andalucía la información sobre los establecimientos donde se vendió la zurrapa contaminada con Listeria
FACUA Granada insta al Ayuntamiento a que amplíe las líneas de microbuses que hacen el recorrido hasta el barrio del Albaicín
FACUA reclama a la CNMC una investigación sobre las grandes cadenas de supermercados por los precios de sus marcas de aceite de oliva
FACUA Huelva detecta diferencias de hasta el 31% en las tarifas del agua de las tres principales suministradoras de la provincia
FACUA Andalucía critica que la Junta sólo inspeccionara en 2023 un 3,2% del total de viviendas de uso turístico de la comunidad
FACUA Cádiz denuncia a la discoteca Santos Pecados de Jerez por impedir de forma discriminatoria el acceso a tres jóvenes
FACUA denuncia subidas de márgenes paralelas en las marcas blancas de aceite de oliva de ocho grandes cadenas de supermercados
413 millones: La CNMC impone la mayor multa de su historia a Booking por posición dominante
FACUA Asturias denuncia el cierre de camas y quirófanos en el Hospital San Agustín de Avilés durante la época veraniega
Tras la denuncia de FACUA, el Gobierno Vasco multa con 15.000 euros a la Real Sociedad por discriminar a los aficionados del Betis
FACUA Euskadi insta a que se inicien de una vez las obras de instalación de fibra óptica en varias zonas del municipio de Mutriku
FACUA reclama a la Junta de Andalucía que informe de los establecimientos donde se vendió la zurrapa La Serrana contaminada con Listeria
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