FACUA informa
Boletín semanal número 824
11/08/2024
La Audiencia Nacional admite la personación de FACUA como acusación popular en la causa contra Naturgy
Retraso en la atención de emergencias: FACUA Extremadura rechaza el nuevo modelo del servicio de ambulancias de la comunidad
FACUA Málaga pone en marcha un ciclo formativo 'online' sobre los derechos de los consumidores en diferentes sectores
FACUA Sevilla exige a la Junta de Andalucía que solucione los problemas de falta de aire acondicionado en el Hospital Virgen del Rocío
FACUA Cádiz denuncia a los organizadores del Festival No Sin Música 2024 por no permitir el acceso con comida y bebida del exterior
FACUA Catalunya imparte una charla informativa en Lleida sobre la facturación en los suministros básicos
FACUA Extremadura presenta alegaciones al proyecto normativo de subvenciones a asociaciones de consumidores de la comunidad
Nueva alerta por Listeria en otro alimento de La Serrana: la Junta se niega a informar de los establecimientos que los han suministrado
El ultraderechista condenado a indemnizar con 30.000 euros a Rubén Sánchez monta una campaña de difamación contra la jueza
FACUA reclama al Gobierno que regule el acceso de los menores de edad a los productos con elevadas cantidades de cafeína
FACUA Euskadi insta a que se garantice la atención pediátrica en el Hospital de las Cruces durante el periodo estival
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