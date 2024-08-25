FACUA informa

Boletín semanal número 826
25/08/2024

Pacto de no agresión en las marcas blancas de aceite de oliva: un día después de la bajada de Mercadona, tres cadenas igualan sus precios

FACUA denuncia a la promotora del Mallorca Live Festival por limitar el acceso con comida y bebida del exterior

Retrasos de más de tres horas en el tren Madrid-Algeciras: los afectados pueden reclamar la devolución del importe del billete

FACUA Cádiz denuncia a Unicaja por cobrar 3,63 euros a un anciano por facilitarle un certificado de titularidad de su cuenta

Los extintores de los aparcamientos del hospital Reina Sofía de Córdoba llevan un año caducados

El Ayuntamiento de Osuna se suma a la denuncia de FACUA Sevilla ante la preocupante situación del autobús entre la localidad y la capital

FACUA pide al Gobierno que extienda la prohibición de altas mediante spam telefónico a servicios de telecos, financieros, alarmas y seguros

FACUA lanza una web que vigila a diario la evolución del precio del aceite de oliva en seis grandes cadenas de supermercados

Incendio en Madeira: los afectados por cancelaciones de vuelos tienen derecho a comida y alojamiento en hotel

FACUA Sevilla pide explicaciones a la Junta por las numerosas incidencias y falta de puntualidad en la línea de bus Osuna-Sevilla

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