FACUA informa
Boletín semanal número 826
25/08/2024
Pacto de no agresión en las marcas blancas de aceite de oliva: un día después de la bajada de Mercadona, tres cadenas igualan sus precios
FACUA denuncia a la promotora del Mallorca Live Festival por limitar el acceso con comida y bebida del exterior
Retrasos de más de tres horas en el tren Madrid-Algeciras: los afectados pueden reclamar la devolución del importe del billete
FACUA Cádiz denuncia a Unicaja por cobrar 3,63 euros a un anciano por facilitarle un certificado de titularidad de su cuenta
Los extintores de los aparcamientos del hospital Reina Sofía de Córdoba llevan un año caducados
El Ayuntamiento de Osuna se suma a la denuncia de FACUA Sevilla ante la preocupante situación del autobús entre la localidad y la capital
FACUA pide al Gobierno que extienda la prohibición de altas mediante spam telefónico a servicios de telecos, financieros, alarmas y seguros
FACUA lanza una web que vigila a diario la evolución del precio del aceite de oliva en seis grandes cadenas de supermercados
Incendio en Madeira: los afectados por cancelaciones de vuelos tienen derecho a comida y alojamiento en hotel
FACUA Sevilla pide explicaciones a la Junta por las numerosas incidencias y falta de puntualidad en la línea de bus Osuna-Sevilla
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