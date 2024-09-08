FACUA informa
Boletín semanal número 828
08/09/2024
FACUA Cádiz organiza dos talleres 'online' para formar a los consumidores en el uso del comercio electrónico
FACUA denuncia la escasez de personal sanitario en el centro de salud del barrio zaragozano de Casetas
Otro pacto de no agresión: FACUA denuncia que ocho cadenas de supermercados venden sus marcas blancas de leche a precios idénticos
FACUA alerta de la entrada en concurso de acreedores de la academia de idiomas 'online' 8 Belts
El TSJ de la Comunidad Valenciana confirma la multa impuesta a Lucera por las irregularidades en su publicidad denunciadas por FACUA
FACUA Euskadi exige que se tomen medidas para reducir la peligrosidad de la carretera GI-363 Errenteria-Lezo
El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan también modifica la ordenanza de precios de sus piscinas municipales tras la actuación de FACUA CyL
Andalucía multa con 6.000 euros a TAP Air Portugal por impedir a un socio de FACUA coger un vuelo de vuelta al no haber tomado el de ida
Los afectados por la gasolinera asturiana que suministró por error diésel en lugar de gasolina pueden reclamar daños, señala FACUA
Vuelta al cole: FACUA aconseja comparar precios y no caer en compras compulsivas frente a ofertas y promociones
Tras la denuncia de FACUA CyL, El Carpio modificará la ordenanza para que no exista discriminación de precios en la piscina municipal
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