FACUA informa

Boletín semanal número 830
22/09/2024

El BOE publica la entrada en concurso de acreedores de los centros de depilación Único

FACUA Andalucía anima a los conductores a reclamar si detectan incumplimientos de servicios mínimos durante los días de huelga en las ITV

FACUA Andalucía pide a Veiasa que respete los servicios mínimos durante la huelga de trabajadores en las ITV andaluzas

FACUA Sevilla imparte una charla 'online' sobre el etiquetado de alimentos

Telefónica compensará a los vecinos del municipio de Mutriku por las interrupciones en la línea denunciadas por FACUA Euskadi

Primera devolución extrajudicial tras la multa de Consumo: FACUA logra que Ryanair devuelva a una socia el recargo por el equipaje de mano

FACUA califica de irresponsabilidad social el voto en contra de PP, VOX y Junts a la proposición para limitar el alquiler de temporada

Agua no potable en Lora del Río: FACUA Sevilla pide a la Junta conocer el estado del expediente abierto a Aguas de Lora hace 10 meses

FACUA denuncia al festival Brava Madrid por quedarse con dinero de las pulseras 'cashless' y cobrar el cambio de nombre en la entrada

FACUA Extremadura critica que el Incoex desatienda sus alegaciones al proyecto normativo de subvenciones a asociaciones de consumidores

La bombona de butano se encarece un 3,85% hasta los 15,93 euros

FACUA Andalucía se suma a la iniciativa europea 'Tax The Rich' que reivindica gravar con más impuestos a las grandes fortunas

FACUA Cádiz reclama la mejora del transporte público en Puerto Real

FACUA Córdoba advierte del cierre de la clínica capilar Medican Clinics

Los afectados por la cancelación de los conciertos en el Santiago Bernabéu pueden reclamar daños y perjuicios

FACUA Madrid reabre su delegación en el municipio de Collado Villalba

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