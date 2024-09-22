FACUA informa
Boletín semanal número 830
22/09/2024
El BOE publica la entrada en concurso de acreedores de los centros de depilación Único
FACUA Andalucía anima a los conductores a reclamar si detectan incumplimientos de servicios mínimos durante los días de huelga en las ITV
FACUA Andalucía pide a Veiasa que respete los servicios mínimos durante la huelga de trabajadores en las ITV andaluzas
FACUA Sevilla imparte una charla 'online' sobre el etiquetado de alimentos
Telefónica compensará a los vecinos del municipio de Mutriku por las interrupciones en la línea denunciadas por FACUA Euskadi
Primera devolución extrajudicial tras la multa de Consumo: FACUA logra que Ryanair devuelva a una socia el recargo por el equipaje de mano
FACUA califica de irresponsabilidad social el voto en contra de PP, VOX y Junts a la proposición para limitar el alquiler de temporada
Agua no potable en Lora del Río: FACUA Sevilla pide a la Junta conocer el estado del expediente abierto a Aguas de Lora hace 10 meses
FACUA denuncia al festival Brava Madrid por quedarse con dinero de las pulseras 'cashless' y cobrar el cambio de nombre en la entrada
FACUA Extremadura critica que el Incoex desatienda sus alegaciones al proyecto normativo de subvenciones a asociaciones de consumidores
La bombona de butano se encarece un 3,85% hasta los 15,93 euros
FACUA Andalucía se suma a la iniciativa europea 'Tax The Rich' que reivindica gravar con más impuestos a las grandes fortunas
FACUA Cádiz reclama la mejora del transporte público en Puerto Real
FACUA Córdoba advierte del cierre de la clínica capilar Medican Clinics
Los afectados por la cancelación de los conciertos en el Santiago Bernabéu pueden reclamar daños y perjuicios
FACUA Madrid reabre su delegación en el municipio de Collado Villalba
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