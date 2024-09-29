FACUA informa
Boletín semanal número 831
29/09/2024
FACUA denuncia al festival Be Prog! My Friend por cobrar un euro de gastos de gestión por devolver el dinero no consumido de las 'cashless'
FACUA Sevilla celebra una asamblea informativa en Lora del Río sobre los problemas de agua potable del municipio
FACUA Sevilla imparte dos charlas a migrantes sobre suministros básicos en Guillena y Mairena del Aljarafe
FACUA denuncia a Game por aplicar unilateralmente un plazo de caducidad a su programa de fidelización por puntos
Tras la denuncia de FACUA, la Junta abre expediente sancionador al Cádiz CF por cobrar gastos de gestión en la renovación de sus abonos
FACUA ha denunciado a una veintena de conciertos y festivales por diferentes irregularidades en lo que va de 2024
FACUA Madrid pide retirar la torre de alta tensión ubicada en el patio del colegio Mariano Benlliure de Collado Villalba
El secretario de la Fundación FACUA imparte una charla sobre consumo al alumnado de Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla
FACUA denuncia al festival Madrid Salvaje por cobrar un importe adicional al precio de la entrada como "gastos de gestión"
La Audiencia de Cádiz aclara a la banca cómo librarse de pagar las costas al recurrir las sentencias de cláusula suelo: no recurriéndolas
El Patronato de la Fundación FACUA hace balance de su actividad en lo que va de 2024
Ordenan la retirada del complemento alimenticio Max Ero Plus por contener una sustancia farmacológica empleada contra la disfunción eréctil
La presidenta de FACUA Sevilla reclama la participación de las organizaciones sociales en el debate de la implantación de la tasa turística
FACUA Cádiz realiza un estudio sobre el impacto de los consejos y espacios de participación social
FACUA Extremadura imparte una charla sobre el bono social eléctrico en Navalvillar de Pela
FACUA denuncia un fraude que inventa que Daniel Sancho asesinó a Edwin Arrieta porque iba a desvelar un negocio de criptomonedas
FACUA Catalunya pide a Telefónica que ponga solución a los continuos cortes de internet que sufre el municipio gerundense de Arbúcies
FACUA Málaga pide una reunión urgente al delegado territorial de Salud ante la insostenible situación de la Atención Primaria
Ordenan la retirada de un helado de tarta de queso marca Regma no apto para celiacos por estar etiquetado como sin gluten
Más azúcar que cacao: FACUA denuncia a Mercadona, Hipercor y Dia por publicidad engañosa en sus 'cacaos solubles' de marca blanca
FACUA Euskadi se reúne con el consejero de Consumo y el nuevo director de Kontsumobide para abordar asuntos que afectan a los consumidores
Unicaja, condenada a devolver a una socia de FACUA 2.000 euros que le fueron sustraídos mediante 'phishing'
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