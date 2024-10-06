FACUA informa
Boletín semanal número 832
06/10/2024
Las tarifas reguladas de gas TUR se encarecen en octubre hasta un 18,6% después de seis meses congeladas
El Ayuntamiento de Santurtzi rebajará la tasa de pantalanes tras la reclamación de FACUA Euskadi
FACUA reclama a varios ayuntamientos navarros que acaben con la discriminación en las tarifas de sus piscinas públicas
BBVA, condenada a devolver 3.500 euros a una socia de FACUA Euskadi estafada mediante 'phishing': el autor fue detenido por la Ertzaintza
FACUA Cádiz muestra su indignación por el uso del Hospital Puerta del Mar para la celebración de un nuevo acto religioso
FACUA Andalucía critica que la nueva ley andaluza de vivienda obvie la problemática de la proliferación de las viviendas turísticas
FACUA Jaén imparte un curso 'online' sobre los derechos de los consumidores en el comercio electrónico
FACUA Málaga vuelve a los institutos y centros de adultos con su proyecto divulgativo sobre consumo responsable
Tras la actuación de FACUA, Iberdrola anula una factura de gas de 500 euros que intentó cobrar por una vivienda deshabitada y sin consumo
La Xunta multa finalmente con sólo 7.500 euros al Caudal Fest por quedarse el dinero no consumido de las pulseras 'cashless'
FACUA Extremadura imparte una charla sobre el bono social eléctrico y los derechos de los consumidores en Navalvillar de Pela
FACUA informa a los afectados por el cierre de la agencia Florín Viajes de Málaga que pueden reclamar su dinero a la aseguradora AXA
Sube el IVA en los alimentos básicos: FACUA considera que la medida ha sido doblemente ineficaz por la falta de controles a los súper
FACUA reclama a RTVE que abone los gastos de transportes, comida y alojamiento a los afectados por la suspensión de sus oposiciones
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