FACUA informa

Boletín semanal número 833
13/10/2024

El Hormiguero: Tras la denuncia de FACUA, multa de 348.000 euros por la publicidad encubierta de un mezcal que hicieron Pablo Motos y Maluma

FACUA Málaga advierte del cierre del centro de estética Clínicas Belcare de Ronda

La Fundación FACUA crea una biblioteca con más de 850 libros y publicaciones

FACUA Cádiz organiza dos talleres 'online' sobre los derechos de los usuarios en el sector de las telecomunicaciones

Tras la actuación de FACUA CV, Enterprise devuelve 950 euros a un usuario al que acusó sin pruebas de dañar una furgoneta de alquiler

FACUA Madrid llama a movilizarse el próximo 13 de octubre por el derecho a una vivienda digna

FACUA Córdoba denuncia las graves deficiencias del servicio de limpieza pública de la capital

Riesgo grave para la salud: ordenan la retirada de los intensificadores de bronceado Arual Activador Solar y Kream Bloody Mary

FACUA denuncia a cuatro culturistas por promocionar en sus redes sociales la compra de sustancias dopantes prohibidas por la legislación

FACUA Málaga critica la falta de planificación del Ayuntamiento en la aplicación de la tasa de basuras para 2025

El secretario general de FACUA Catalunya imparte una ponencia sobre suministros básicos en la Escola de Consum

Un ciberataque expone datos personales de clientes de Springfield, Cortefiel y Women'secret

La Conselleria de Sanitat valenciana se niega a multar a Pablo Motos por el fraude publicitario de un tratamiento seudomilagroso

Caudal Fest: FACUA critica que la Xunta de Galicia patrocinase un evento sancionado por abusos a los consumidores

FACUA denuncia al Cirque du Soleil por publicidad engañosa: los precios que oferta se inflan al finalizar la compra

El proyecto en el que participó FACUA de ayuda a los refugiados ucranianos en la UE gana un premio europeo de comunicación 'online'

Miguel Ángel Serrano interviene en el programa 'Yo consumidor' de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec)

Novedosa sentencia: Intrum, condenada a indemnizar a Rubén Sánchez por tardar 3 meses en confirmarle que borró de su fichero una deuda falsa

FACUA Jaén exige que se garantice la calidad del agua de Linares tras la detección de contaminación por bacterias

FACUA Córdoba denuncia al establecimiento Alcash por vender unos langostinos con la fecha de consumo preferente falseada

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