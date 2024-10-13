FACUA informa
Boletín semanal número 833
13/10/2024
El Hormiguero: Tras la denuncia de FACUA, multa de 348.000 euros por la publicidad encubierta de un mezcal que hicieron Pablo Motos y Maluma
FACUA Málaga advierte del cierre del centro de estética Clínicas Belcare de Ronda
La Fundación FACUA crea una biblioteca con más de 850 libros y publicaciones
FACUA Cádiz organiza dos talleres 'online' sobre los derechos de los usuarios en el sector de las telecomunicaciones
Tras la actuación de FACUA CV, Enterprise devuelve 950 euros a un usuario al que acusó sin pruebas de dañar una furgoneta de alquiler
FACUA Madrid llama a movilizarse el próximo 13 de octubre por el derecho a una vivienda digna
FACUA Córdoba denuncia las graves deficiencias del servicio de limpieza pública de la capital
Riesgo grave para la salud: ordenan la retirada de los intensificadores de bronceado Arual Activador Solar y Kream Bloody Mary
FACUA denuncia a cuatro culturistas por promocionar en sus redes sociales la compra de sustancias dopantes prohibidas por la legislación
FACUA Málaga critica la falta de planificación del Ayuntamiento en la aplicación de la tasa de basuras para 2025
El secretario general de FACUA Catalunya imparte una ponencia sobre suministros básicos en la Escola de Consum
Un ciberataque expone datos personales de clientes de Springfield, Cortefiel y Women'secret
La Conselleria de Sanitat valenciana se niega a multar a Pablo Motos por el fraude publicitario de un tratamiento seudomilagroso
Caudal Fest: FACUA critica que la Xunta de Galicia patrocinase un evento sancionado por abusos a los consumidores
FACUA denuncia al Cirque du Soleil por publicidad engañosa: los precios que oferta se inflan al finalizar la compra
El proyecto en el que participó FACUA de ayuda a los refugiados ucranianos en la UE gana un premio europeo de comunicación 'online'
Miguel Ángel Serrano interviene en el programa 'Yo consumidor' de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec)
Novedosa sentencia: Intrum, condenada a indemnizar a Rubén Sánchez por tardar 3 meses en confirmarle que borró de su fichero una deuda falsa
FACUA Jaén exige que se garantice la calidad del agua de Linares tras la detección de contaminación por bacterias
FACUA Córdoba denuncia al establecimiento Alcash por vender unos langostinos con la fecha de consumo preferente falseada
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