FACUA informa
Boletín semanal número 834
20/10/2024
FACUA advierte de que las empresas mantenedoras de ascensores tienen hasta un año para adaptarse a la nueva normativa
FACUA CV logra que un taller devuelva a una socia los 335 euros que le cobró por sustituir una pieza del coche que estaba en garantía
FACUA Málaga renueva su convenio de colaboración con Comisiones Obreras
FACUA Madrid celebra en Getafe una sesión formativa sobre el uso responsable de las tecnologías y las aplicaciones digitales
FACUA Sevilla advierte de que la nueva norma que regula los pisos turísticos en la ciudad permitirá 23.000 licencias más
Cierre de la clínica Hedonai en Vigo: los afectados pueden reclamar el dinero de los tratamientos no finalizados
FACUA Sevilla reclama al Consorcio de Transporte Metropolitano que actúe ante el deficiente servicio de bus entre Camas y la capital
FACUA Málaga organiza un encuentro con los afectados por el cierre del centro de estética Clínicas Belcare de Ronda
FACUA Madrid solicita al Ayuntamiento de Valdemoro que destine mayores recursos para la instalación deportiva de Valdesanchuela
FACUA Comunidad Valenciana apoya la manifestación por el derecho a la vivienda del próximo sábado
FACUA Cádiz denuncia haber sido discriminada en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Jérez
FACUA Sevilla imparte una charla sobre los derechos de los consumidores en el centro de participación de mayores Cerro del Águila
FACUA Euskadi se reúne con el grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento Vasco
FACUA advierte de que el bono de alquiler joven puede provocar que suban aún más los precios y reclama su intervención
FACUA CV logra que una socia recupere los 1.353 euros que Mapfre le cobró por el seguro de un coche que había vendido hacía años
FACUA advierte a Ryanair de que no emitir tarjetas de embarque en el aeropuerto es ilegal
FACUA denuncia la web del culturista Roberto Castellano por no incluir la información legal obligatoria
Global Freaks: FACUA insta a Consumo a que vigile que entrega los pedidos pendientes o devuelve el dinero a los afectados
Comedores escolares de Andalucía: FACUA reclama a la Junta que inspeccione a Mediterránea de Catering por la deficiente calidad de sus menús
Domático22: FACUA pide investigar a una inmobiliaria que transforma pisos en seudohoteles para burlar la Ley de Vivienda
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