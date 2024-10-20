FACUA informa

Boletín semanal número 834
20/10/2024

FACUA advierte de que las empresas mantenedoras de ascensores tienen hasta un año para adaptarse a la nueva normativa

FACUA CV logra que un taller devuelva a una socia los 335 euros que le cobró por sustituir una pieza del coche que estaba en garantía

FACUA Málaga renueva su convenio de colaboración con Comisiones Obreras

FACUA Madrid celebra en Getafe una sesión formativa sobre el uso responsable de las tecnologías y las aplicaciones digitales

FACUA Sevilla advierte de que la nueva norma que regula los pisos turísticos en la ciudad permitirá 23.000 licencias más

Cierre de la clínica Hedonai en Vigo: los afectados pueden reclamar el dinero de los tratamientos no finalizados

FACUA Sevilla reclama al Consorcio de Transporte Metropolitano que actúe ante el deficiente servicio de bus entre Camas y la capital

FACUA Málaga organiza un encuentro con los afectados por el cierre del centro de estética Clínicas Belcare de Ronda

FACUA Madrid solicita al Ayuntamiento de Valdemoro que destine mayores recursos para la instalación deportiva de Valdesanchuela

FACUA Comunidad Valenciana apoya la manifestación por el derecho a la vivienda del próximo sábado

FACUA Cádiz denuncia haber sido discriminada en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Jérez

FACUA Sevilla imparte una charla sobre los derechos de los consumidores en el centro de participación de mayores Cerro del Águila

FACUA Euskadi se reúne con el grupo parlamentario del PSOE en el Parlamento Vasco

FACUA advierte de que el bono de alquiler joven puede provocar que suban aún más los precios y reclama su intervención

FACUA CV logra que una socia recupere los 1.353 euros que Mapfre le cobró por el seguro de un coche que había vendido hacía años

FACUA advierte a Ryanair de que no emitir tarjetas de embarque en el aeropuerto es ilegal

FACUA denuncia la web del culturista Roberto Castellano por no incluir la información legal obligatoria

Global Freaks: FACUA insta a Consumo a que vigile que entrega los pedidos pendientes o devuelve el dinero a los afectados

Comedores escolares de Andalucía: FACUA reclama a la Junta que inspeccione a Mediterránea de Catering por la deficiente calidad de sus menús

Domático22: FACUA pide investigar a una inmobiliaria que transforma pisos en seudohoteles para burlar la Ley de Vivienda

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