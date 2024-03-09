Órganos de gobierno

El máximo órgano de gobierno de FACUA Huelva es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.

La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.

JUNTA DIRECTIVA

Presidente
Emilio Sánchez Estévez

Vicepresidente
Manuel Baus Japón

Secretario general
Manuel Luque García

Tesorero
Emilio Sánchez Estévez

Vocales
Francisco Tayllafert García
Elisabet Tayllafert Martínez

El contenido de esta página se actualizó por última vez el 19 de junio de 2026.

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