El máximo órgano de gobierno de FACUA Huelva es la Asamblea General de Socios, que se celebra al menos una vez al año. En ella, los socios aprueban el programa de actividades, los presupuestos, valoran los balances de actividades y económico del año anterior y, cada cuatro años, eligen a la Junta Directiva de la Asociación.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la Asociación y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada tres meses.



JUNTA DIRECTIVA



Presidente

Emilio Sánchez Estévez

Vicepresidente

Manuel Baus Japón

Secretario general

Manuel Luque García

Tesorero

Emilio Sánchez Estévez

Vocales

Francisco Tayllafert García

Elisabet Tayllafert Martínez