El máximo órgano de gobierno de FACUA es su Congreso, que se reúne cada cuatro años para decidir sus grandes líneas programáticas y elegir la Junta Directiva de la organización.



Al menos una vez al año se celebra la Asamblea General, donde se aprueba el programa de actividades, sus presupuestos y la integración de nuevas asociaciones en la estructura federal de FACUA. Los delegados del Congreso y la Asamblea General se establecen de forma proporcional al número de socios individuales de FACUA y a los de sus asociaciones territoriales.



La Junta Directiva tiene, entre otras, las misiones de ejecutar los acuerdos adoptados en los congresos y las asambleas generales, velar por el cumplimiento de los fines estatutarios de la organización y elaborar sus normas de funcionamiento. Se reúne al menos una vez cada seis meses.



Para agilizar su funcionamiento y garantizar la operatividad, la Junta Directiva elige de entre sus miembros un Secretariado Permanente. Este órgano está formado por las personas que asuman la Presidencia, la Secretaría General, la Vicepresidencia y la Tesorería así como aquellos otros miembros que apruebe la Junta Directiva.



La actual Junta Directiva fue elegida en el 5º Congreso de FACUA, celebrado el 27 de abril de 2024. El Secretariado Permanente fue aprobado en la primera reunión de esa Junta Directiva, celebrada el 18 de junio de 2024.



JUNTA DIRECTIVA



Presidenta

Olga Ruiz Legido



Secretario general

Rubén Sánchez García



Vicepresidente

Miguel Ángel Serrano Ruiz



Tesorera

María Ángeles Ayerbe Cazalla



Vocales territoriales

Manuel Baus Japón (Andalucía)

David Cifredo Franco (Andalucía)

María Dolores García Gómez (Andalucía)

Francisco Ferrer Cuesta (Castilla-La Mancha)

Jesús Ulloa Barrocal (Castilla y León)

Gerard Hernández Roig (Cataluña)

Susana Gallego Ventura (Euskadi)

José Manuel Núñez y Domínguez (Extremadura)

Víctor Muñoz Meilán (Galicia)

Marian Díaz Palacios (Madrid)

Pau Bernad García (Comunidad Valenciana)

Juan Carlos Sánchez Hernández (Asturias)

Vocales ejecutivos

Rocío Algeciras Cabello

María José Jiménez González

Teresa Sánchez Dorado

Sonia Bueno López

Gabriela Camayd González

Nacho Tudela Camacho

SECRETARIADO PERMANENTE



Olga Ruiz Legido (presidenta)

Rubén Sánchez García (secretario general)

María Ángeles Ayerbe Cazalla (tesorera)

Miguel Ángel Serrano Ruiz (vicepresidente)

Manuel Baus Japón