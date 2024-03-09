¿Cómo puede ser el tipo deudor o tipo de interés de mi préstamo hipotecario?
El tipo de interés puede ser:
- Fijo: no cambia durante toda la vida del préstamo, por lo que la cuota que se paga es siempre la misma. El contrato debe recoger el porcentaje que, expresado en tanto por ciento nominal anual, se aplicará al capital para calcular los intereses.
- Variable: el tipo de interés se revisa con la periodicidad que establezca la escritura, por lo que la cuota mensual puede variar en cada revisión, a la baja o al alza, en función del valor que tenga en ese momento el tipo de interés de referencia. En este caso, el tipo de interés nominal aplicable al capital resulta de sumar un índice de referencia, como el euríbor, más una cifra fija que marca el banco, llamada diferencial (por ejemplo, euríbor + 0.75).
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