¿Cómo puedo reclamar un problema con mi hipoteca?

Para realizar una reclamación en el ámbito financiero en España, puedes seguir estos pasos detallados:

Reclamar a la entidad: Debes presentar un escrito ante los Servicios de Atención al Cliente, Departamentos de Reclamaciones o Defensores del Cliente de la entidad financiera. Si tu reclamación está relacionada con servicios de pago y no recibes respuesta o no estás conforme con ella, tienes 15 días hábiles para proceder al siguiente paso. Para otras reclamaciones, el plazo es de un mes.

Presentar la reclamación ante el Banco de España: Puedes presentar tu reclamación de forma telemática o por escrito. Si eliges la segunda opción, puedes hacerlo directamente en el Registro General del Banco de España o enviarla por correo postal a la dirección: Banco de España, Departamento de Conducta de Entidades, C/Alcalá 48, 28014 Madrid. También puedes presentarla en cualquiera de sus sucursales. La documentación requerida es la siguiente:

Debes identificarte con tu nombre, apellidos, domicilio para notificaciones, DNI y, si existe, la representación.

Indica la entidad contra la que reclamas y la oficina implicada. Para reclamaciones contra varias entidades, hazlo de forma individual en formularios separados.

Acredita que has cumplido con el trámite de reclamación previa ante la entidad.

Incluye lugar, fecha y tu firma original.

Adjunta fotocopias de la documentación que sustente los hechos reclamados.

Consideraciones importantes: Las reclamaciones presentadas por consumidores serán inadmitidas si ha pasado un año desde que se presentó la reclamación ante la entidad (conforme al art. 18.1.e de la Ley 7/2017). Además, no se admitirá tu reclamación si han transcurrido más de 5 años desde la ocurrencia de los hechos sin haber presentado una reclamación ante la entidad.

Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

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