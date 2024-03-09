¿Cómo puedo saber si mi hipoteca tiene una cláusula suelo?

La cláusula suelo en una hipoteca es el porcentaje mínimo de interés que se aplicará para el cálculo de las cuotas que el prestatario tiene que pagar en un préstamo a interés variable. Es decir, las hipotecas que tienen dicha cláusula no se benefician de las oscilaciones del tipo de interés a la baja, sino que se impone un tipo de interés mínimo (suelo).

Por tanto, si la suma del tipo de referencia y el diferencial de la hipoteca está por debajo de ese umbral, se pagará el porcentaje mínimo establecido en la cláusula suelo.