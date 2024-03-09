¿Cómo puedo solicitar la ayuda para enfrentar la subida del euríbor?
Para solicitar la ayuda, se debe consultar el listado de bancos adheridos al Código de Buenas Prácticas, contactar con el banco si está en la lista, y presentar la solicitud acreditando el cumplimiento de los requisitos. La novación hipotecaria debe formalizarse en un plazo de 15 días una vez que el banco determine el cumplimiento de los requisitos.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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