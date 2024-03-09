¿Cómo reclamar en la sanidad pública?

Los usuarios del sistema público sanitario que hayan experimentado una vulneración de sus derechos por parte del Sistema Sanitario tienen el derecho de presentar reclamaciones. Las Comunidades Autónomas son responsables de garantizar la protección de los derechos de los pacientes.

Estas reclamaciones deben ser presentadas por escrito e incluir la información necesaria para identificar tanto a los reclamantes como a los pacientes afectados, así como los detalles pertinentes para abordar el tema de manera adecuada.

En los establecimientos de salud públicos, la Dirección del centro a través del Servicio o Unidad de Atención al Paciente es la entidad encargada de recibir estas reclamaciones. Pueden presentarse en estos servicios de los centros de salud o en las Unidades Administrativas designadas para tal fin, ya sea en cualquier Registro de la Administración o en los lugares indicados en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es esencial que el usuario conserve siempre una copia sellada de la reclamación.

Es posible que si reclamas por tu cuenta obvies ciertas cuestiones y no logres todo lo que la ley te reconoce. Y sobre todo, es posible que la empresa se niegue a resolver el problema o ni siquiera te conteste. Si pones el caso en manos de FACUA y te haces socio de pleno derecho, con la información que nos aportes, nuestro equipo jurídico analizará tu caso, valorará cuáles son tus derechos y reclamará en tu nombre.

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