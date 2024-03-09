¿Cómo se determina el capital de mi préstamo hipotecario?
Los factores a tener en cuenta son los siguientes:
- El valor de tasación del inmueble: una entidad habilitada determina el valor estimado del inmueble teniendo en cuenta su estado. El importe que se fije condicionará el principal del préstamo.
- El porcentaje de financiación: se calcula como el cociente entre el importe del préstamo hipotecario y el valor de tasación del inmueble. El préstamo garantizado con hipoteca inmobiliaria no podrá exceder del 60% del valor de tasación del bien hipotecado, no obstante, si se trata de la adquisición de bienes inmuebles residenciales, el porcentaje de financiación podrá alcanzar el 80% del valor de tasación.
- La capacidad de endeudamiento del solicitante: se valoran tanto los ahorros como los ingresos del consumidor. Normalmente, las entidades tienen en cuenta que la cuota mensual no supere un porcentaje en torno al 30% de los ingresos netos del cliente.
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