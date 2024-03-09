¿Cuáles son las comisiones más comunes que pueden aplicarme en mi préstamo hipotecario?
Son las siguientes:
- Comisión de apertura: es un porcentaje que se cobra por los gastos de estudio, elaboración de documentos y tramitación del préstamo. Suele oscilar entre el 0 y el 2% del importe del préstamo solicitado y se devengará una sola vez.
- Comisión por amortización anticipada o cancelación parcial: se aplica a las cantidades que se pagan anticipadamente, bien para rebajar la cuota a pagar mensualmente o para reducir el plazo de devolución del préstamo.
- Comisión por cancelación: se aplica sobre el capital pendiente de abonar en el momento de cerrar el préstamo.
- En el caso de que se proceda a una subrogación (cambiar de entidad el préstamo o cambiar de deudor) o a una novación (renegociar las condiciones del préstamo), la comisión que cobra la entidad financiera será un porcentaje que se aplica sobre el capital que falta por devolver.
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