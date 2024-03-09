¿Debe una entidad bancaria garantizar el acceso universal a sus servicios?

Las entidades bancarias deben observar las exigencias de accesibilidad universal, realizar ajustes razonables y adoptar medidas de acción positiva para garantizar el acceso de personas con discapacidad a sus servicios.

Legislación aplicable
Ver más

Reclama

Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.
Hacerme socio pleno

¿Por qué reclamar con FACUA?

Somos una gran organización
+
Luchamos contra los abusos
+
Independientes de empresas y gobiernos
+
Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
+

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos