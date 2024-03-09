Dedico más del 50% de mi renta al pago de la hipoteca, ¿tengo derecho a alguna ayuda adicional?
Si la renta es inferior a 25.200 euros al año y se dedica más del 50% a la hipoteca, se puede solicitar una carencia de 2 años, un tipo de interés menor durante la carencia, y un alargamiento del plazo de hasta 7 años.
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Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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