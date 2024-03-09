Estoy en lista de espera desde hace meses y no me han llamado aún

Para garantizar los tiempos máximos de acceso, los servicios de salud de cada comunidad autónoma establecerán los mecanismos necesarios para proporcionar una atención sanitaria adecuada. Esto incluye ofrecer alternativas al usuario para la efectiva realización de la atención garantizada​.

Deberás atender a la regulación de tu comunidad autónoma y reclamar al Servicio de Salud de la misma la alternativa que en ella se recoja para que cumpla con la asistencia médica en el plazo establecido.