Estoy en lista de espera desde hace meses y no me han llamado aún
Para garantizar los tiempos máximos de acceso, los servicios de salud de cada comunidad autónoma establecerán los mecanismos necesarios para proporcionar una atención sanitaria adecuada. Esto incluye ofrecer alternativas al usuario para la efectiva realización de la atención garantizada.
Deberás atender a la regulación de tu comunidad autónoma y reclamar al Servicio de Salud de la misma la alternativa que en ella se recoja para que cumpla con la asistencia médica en el plazo establecido.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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