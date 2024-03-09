¿Existe alguna limitación a los intereses en un préstamo hipotecario?

Actualmente, no se podrá cobrar un interés superior en tres puntos porcentuales al interés remuneratorio, es decir, el interés de demora no puede ser superior al resultado de sumar tres puntos al tipo que pagas por la hipoteca. Por ejemplo, si tu préstamo tiene un tipo fijo del 2%, el interés de demora no podrá superar el 5% anual.