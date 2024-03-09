Han publicado un video en la web de mi Servicio de Salud pero no tiene subtítulos
Los organismos públicos deben habilitar un mecanismo para que los usuarios presenten sugerencias, quejas y reporten incumplimientos de accesibilidad. Se distinguen dos tipos de comunicaciones: una para informar sobre incumplimientos de accesibilidad y otra para solicitar información excluida o presentar quejas relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad establecidos por ley.
Reclama
Bancos, eléctricas, telefónicas, aseguradoras, aerolíneas, grandes establecimientos comerciales... Los consumidores sufrimos todo tipo de irregularidades. Si reclamamos solos, en muchas ocasiones las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Si lo hacemos unidos, tendremos más fuerza para defender nuestros derechos y frenar los abusos.Hacerme socio pleno
¿Por qué reclamar con FACUA?
Somos una gran organización
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Luchamos contra los abusos
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Independientes de empresas y gobiernos
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Resolvemos la mayoría de casos sin ir a tribunales
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