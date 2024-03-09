He suscrito un préstamo hipotecario y el banco me obliga a contratar un seguro de hogar
La ley establece que es obligatorio tener contratado un seguro de hogar de protección básica contra un incendio si la vivienda está bajo régimen hipotecario. Sin embargo, el banco no nos puede obligar a contratar su propio seguro de hogar, ni de ninguna aseguradora en concreto, aunque sí nos puede ofrecer condiciones ventajosas (bonificaciones) en caso de contratar su seguro.
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