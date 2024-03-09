He suscrito un préstamo hipotecario y el banco me obliga a contratar un seguro de vida
El seguro de vida para la hipoteca es la póliza que tiene como objetivo pagar la deuda del préstamo hipotecario en caso de fallecimiento o incapacidad total del titular. Contratar un seguro de vida para la hipoteca es una opción, pero nunca una obligación.
Por tanto, el banco no nos puede obligar a contratar su propio seguro de vida, ni de ninguna aseguradora en concreto, aunque sí nos puede ofrecer condiciones ventajosas (bonificaciones) en caso de contratar su seguro.
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