He suscrito un préstamo hipotecario y el banco me obliga a contratar un seguro de vida

El seguro de vida para la hipoteca es la póliza que tiene como objetivo pagar la deuda del préstamo hipotecario en caso de fallecimiento o incapacidad total del titular. Contratar un seguro de vida para la hipoteca es una opción, pero nunca una obligación.

Por tanto, el banco no nos puede obligar a contratar su propio seguro de vida, ni de ninguna aseguradora en concreto, aunque sí nos puede ofrecer condiciones ventajosas (bonificaciones) en caso de contratar su seguro.