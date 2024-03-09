Llevo menos de tres años pagando mi hipoteca pero quiero cambiar el tipo de interés

Hasta el 31 de diciembre de 2024, no se devengarán compensaciones o comisiones por reembolso o amortización anticipada total y parcial de los préstamos y créditos hipotecarios a tipo de interés variable o mixto con un fijo inicial de al menos tres años. No se devengará durante este período ningún tipo de comisiones por la conversión de tipo variable a tipo fijo de dichos préstamos y créditos. de variable a fijo.