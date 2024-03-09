Mi hipoteca tiene una cláusula suelo, ¿puedo reclamarla?

El 17 de mayo de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó que en el caso de tener cláusula suelo en la escritura de préstamo hipotecario, el consumidor podrá reclamar las cantidades abonadas a la entidad financiera de forma indebida más los intereses, desde el inicio del contrato de préstamo, con independencia de que el contrato esté en vigor, o el préstamo haya sido cancelado con anterioridad y ya no esté vigente.