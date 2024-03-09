¿Puede devolverse la cuota de socio de FACUA?

La cuota ordinaria tiene carácter anual y se destina a sufragar los gastos generales de la asociación. Forma parte de su presupuesto para cada ejercicio, garantizando su funcionamiento y el desarrollo de sus actividades en defensa de los derechos de los consumidores.

La cuota se pone al cobro los primeros días del año con independencia de la fecha en la que te asociaste. Si solicitas la baja una vez cobrada la misma no se devolverá el importe pagado salvo causas excepcionales, valoradas por la asociación.

Si pides la baja antes de que concluya el año natural en curso no se te girará el cobro de la cuota del año siguiente.