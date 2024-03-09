¿Puede el banco cobrarme comisiones por el préstamo hipotecario?

Los bancos pueden cobrar comisiones por el préstamo hipotecario, pero estas deben ser por servicios realmente prestados o gastos incurridos. Además, la entidad financiera está obligada a informar al cliente claramente sobre estas comisiones.

Es importante tener en cuenta que no todas las comisiones son permitidas; algunas pueden haber sido declaradas abusivas y, por lo tanto, no ser cobrables.