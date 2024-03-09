¿Puedo cambiar las condiciones iniciales de mi hipoteca una vez firmada?

Durante la vida de la hipoteca puedes realizar una novación, esto es, solicitar un cambio en las condiciones inicialmente pactadas a tu entidad, quien tras un análisis de la viabilidad económica y el mantenimiento de la garantía podrá acceder o no.

Cualquier modificación de las condiciones inicialmente pactadas de tu hipoteca deberá formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. Se pueden modificar los siguientes supuestos: ampliación o reducción de capital, alteración del plazo, modificación de las condiciones del tipo de interés inicialmente pactado o vigente, modificación del método o sistema de amortización, prestación o modificación de garantías personales.