¿Qué es el IRPH?

El IRPH (Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios), es un índice alternativo al euríbor que se utiliza para calcular el interés de las hipotecas variables. Su valor representa el interés medio que los bancos aplican sobre las hipotecas que conceden en cada mes. El IRPH y el euríbor son índices hipotecarios, pero se calculan de manera distinta.

El valor del IRPH representa el interés medio de las hipotecas que conceden los bancos, mientras que el euríbor representa el interés medio al que las principales entidades europeas se prestan el dinero entre ellas.