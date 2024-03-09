¿Qué es el plazo de amortización de mi préstamo hipotecario?
Es el límite de tiempo que acuerdan las partes para devolver el dinero prestado (normalmente oscila entre los 15 y los 30 años). Se debe tener en cuenta que cuanto más largo es el plazo de duración, menor será la cuota mensual, pero mayor el importe global de los intereses.
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