¿Qué es el tipo de interés o tipo deudor de mi préstamo hipotecario?
Es el importe añadido que se debe pagar a la entidad prestamista, además del capital prestado. Es decir, es la legítima ganancia que obtiene el banco por haber prestado el capital, y se calcula aplicando un tipo porcentual sobre el capital pendiente de devolución.
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¿Por qué reclamar con FACUA?
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