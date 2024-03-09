¿Qué es la Tasa Anual Equivalente (TAE) y el Tipo de Interés Nominal (TIN)?

El Tipo de Interés Nominal (TIN): es el precio, expresado como porcentaje del préstamo, que el banco te cobra a cambio de prestarte el dinero.

La TAE es el coste total del préstamo para el prestatario, expresado como porcentaje anual del importe total del préstamo concedido, más los costes aparejados: el TIN, las comisiones y el plazo de amortización.

La ley hipotecaria exige que ambos conceptos estén perfectamente claros y se suele recomendar que los clientes se fijen especialmente en la TAE, ya que permite saber con más precisión cuánto se está realmente pagando al banco por el préstamo.

Si la hipoteca es variable, el TIN y la TAE variarán en cada actualización, ya que lo que paguemos de intereses cambiará. En cada modificación, comprobando estos dos indicadores, sabrás cuánto estás pagando de intereses al banco.